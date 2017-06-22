Michael Jackson gibi yürüyorsanız dikkat!

Kayseri Dünyam Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özkan Durmaz, özellikle 60 yaş üstü erkeklerde, Michael Jackson ' un ' ayda yürüyüş dansı ' na benzer biçimde görülen yürüyüşün, beyindeki bir rahatsızlığa işaret ettiğini söyledi.