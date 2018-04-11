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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğuş, “Ağla” isimli yeni klibini müzikseverlerle buluşturdu! (Doğuş-Bircan İpek)

Doğuş, “Ağla” isimli yeni klibini müzikseverlerle buluşturdu! (Doğuş-Bircan İpek)

2017 yılında “Yara Bere”, “Yeniden Doğuş” ve “Ring” isimli single çalışmalarını müzikseverlerin beğenisine sunan Doğuş, geçtiğimiz günlerde yayımladığı ' Ağla ' nın klibini de dinleyicileriyle buluşturdu.

Söylemezsem Olmaz Müzik Klibi Klip Çekimi Doğuş Bircan İpek 


Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan şarkı, Doğuş ' un müzik kariyerinin 21. yılında yeni bir “Gamsız“ heyecanı taşıyor. Şarkının sözü ve müziği ise Doğuş ' a ait.

Bakü ' de gerçekleştirilen “Ağla” şarkısının klip çekimlerinde yönetmen koltuğunda Nail Naiboğlu oturdu. Sanatçı, 30 kişilik bir ekiple üç günde tamamlanan çekimlerde, iki oğlu ve Bircan İpek ile birlikte kamera karşısına geçti.
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