Doğuş, “Ağla” isimli yeni klibini müzikseverlerle buluşturdu! (Doğuş-Bircan İpek)
2017 yılında “Yara Bere”, “Yeniden Doğuş” ve “Ring” isimli single çalışmalarını müzikseverlerin beğenisine sunan Doğuş, geçtiğimiz günlerde yayımladığı ' Ağla ' nın klibini de dinleyicileriyle buluşturdu.
Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan şarkı, Doğuş ' un müzik kariyerinin 21. yılında yeni bir “Gamsız“ heyecanı taşıyor. Şarkının sözü ve müziği ise Doğuş ' a ait.
Bakü ' de gerçekleştirilen “Ağla” şarkısının klip çekimlerinde yönetmen koltuğunda Nail Naiboğlu oturdu. Sanatçı, 30 kişilik bir ekiple üç günde tamamlanan çekimlerde, iki oğlu ve Bircan İpek ile birlikte kamera karşısına geçti.