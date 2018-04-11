Doğuş, “Ağla” isimli yeni klibini müzikseverlerle buluşturdu! (Doğuş-Bircan İpek)



Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan şarkı, Doğuş ' un müzik kariyerinin 21. yılında yeni bir “Gamsız“ heyecanı taşıyor. Şarkının sözü ve müziği ise Doğuş ' a ait.



Bakü ' de gerçekleştirilen “Ağla” şarkısının klip çekimlerinde yönetmen koltuğunda Nail Naiboğlu oturdu. Sanatçı, 30 kişilik bir ekiple üç günde tamamlanan çekimlerde, iki oğlu ve Bircan İpek ile birlikte kamera karşısına geçti.

