Nihat Doğan ve Bircan İpek'den Hürriyet Yazarı Melis Alphan'ın 'Ensest' yazısına sert tepki!



Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Söylemezsem Olmaz programının ilk bölümünde Hürriyet Yazarı Melis Alphan'ın ''Murat Başoğlu ' na niye şaşırıyoruz? Türkiye ' de ensest oranı yüzde 40!'' isimli yazısı masaya yatırıldı.



''SENİN ZİHNİYETİN NASIL BİR ZİHNİYET!!''



Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan İpek, Melis Alphan'a, ''Ben bir kız evladı olarak o oran nasıl bir oran. İş ünlüye gelince mi söylüyorsunuz diyor, Bu işin ünlüsü ünsüzü mü olur, senin zihniyetin nasıl bir zihniyet. Ben senin yazını şu saat itibariyle çöpe atıyorum. Bu işin ünlüsü, magazini yok bu iş toplumsal bir olay, gel adam gibi toplumsal bir olayla karşı karşıya olduğumuzu göstermek istiyorsan insanları zan altında bırakmadan yaz yazını'' diye konuştu.



''Bugün itibariyle kalemini bırakması, kalemini kırması lazım Melis hanımın artık yazı yazmaması lazım'' diyen Nihat Doğan ise kadın sivil toplum örgütlerini ve kadın derneklerini olaya müdahale etmesi için çağrıda bulundu.

