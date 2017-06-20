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20 Haziran 2017 Salı günü yayınlandı
Nihat Doğan: Survivor'da Anadolu kazansın

Nihat Doğan: Survivor'da Anadolu kazansın

Nihat Doğan izlenme rekorları kıran Survivor yarışmasını kimin kazanmasını istediğini açıkladı...

Survivor Söylemezsem Olmaz Nihat Doğan 


Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yorumcusu Nihat Doğan Survivor'daki favori yarışmacısını açıkladı.

Adem'in Survivor yarışmasını kazanmasını istediğini söyleyen Nihat Doğan, Adem Kılıççı'ya oy göndereceğini açıkladı.

Nihat Doğan 'Anadolu' kazansın dedi.

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