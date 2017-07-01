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01 Temmuz 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Fazıl Say yine saçmaladı İzle
Sürekli hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine yazılar yazan, tweetler atan piyanist Fazıl Say, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken alkollü bir şekilde kamera karşısına geçmesi dikkat çekti.
İnstagram hesabından açıklamalarda bulunan ve devlet kurumlarında tekelleşme olduğunu söyleyen ünlü piyanist Fazıl Say ' Devlet kurumları bireylerin elinde tekelleşmemeli. ' dedi.