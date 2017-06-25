Fahriye Evcen'in kınasından en özel görüntüler! Damat kınayı bastı Haberi

Burak Özçivit Hakkında

2003 yılı Best Model of Turkey yarışmaşında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şuanda ise mankenliği bırakmış, Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Malkoçoğlu Bali Bey"i canlandırmaktadır. Daha sonra 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faru...

devamı 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmaşında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şuanda ise mankenliği bırakmış, Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Malkoçoğlu Bali Bey"i canlandırmaktadır. Daha sonra 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faru...

Aslı Enver Hakkında

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984'de İngiltere'de doğmuştur. Enver, 12 yaşına kadar İngiltere'de yaşadı. Burada kilise korosunda yer almıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Enver Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine karakterini canlandırmıştır. Genç oyuncu daha önce Hayat Bilgisi dizisinde, Yapı Kredi, Lescon ve Molped reklamlarında rol almıştır...

devamı Aslı Enver, 10 Mayıs 1984'de İngiltere'de doğmuştur. Enver, 12 yaşına kadar İngiltere'de yaşadı. Burada kilise korosunda yer almıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Enver Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine karakterini canlandırmıştır. Genç oyuncu daha önce Hayat Bilgisi dizisinde, Yapı Kredi, Lescon ve Molped reklamlarında rol almıştır...

Fahriye Evcen Hakkında

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 yılında yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynamıştır. Filmografi: Asla Unutma (2005) Hasret, Songül (2006) Ce...

devamı Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 yılında yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynamıştır. Filmografi: Asla Unutma (2005) Hasret, Songül (2006) Ce...

Sinem Kobal Hakkında

Kerem adında Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakterini canlandıran bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'ni 2001 yılında bitirmiştir. Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise ...

devamı Kerem adında Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakterini canlandıran bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'ni 2001 yılında bitirmiştir. Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise ...

Ebru Akel Hakkında

9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale bölümünde ortaokul, lise ve üniversite eğitimi aldı. İlk olarak ablası Deniz Akel'in yönetmenliğini üstlendiği bir video klipte dansçı olarak oynadı. Ancak sonradan belinde çıkan sorunlar yüzünden baleyi bırakmak zorunda kaldı. Fakat televizyona devam etti. 1996'da ilk oyunculuğunu Hiç Bana Sordun mu adlı televizyon dizisinde gerçekleştirdi. Ardından 1997'de Motor Life adlı televziyon programını sun...

devamı 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale bölümünde ortaokul, lise ve üniversite eğitimi aldı. İlk olarak ablası Deniz Akel'in yönetmenliğini üstlendiği bir video klipte dansçı olarak oynadı. Ancak sonradan belinde çıkan sorunlar yüzünden baleyi bırakmak zorunda kaldı. Fakat televizyona devam etti. 1996'da ilk oyunculuğunu Hiç Bana Sordun mu adlı televizyon dizisinde gerçekleştirdi. Ardından 1997'de Motor Life adlı televziyon programını sun...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, yaklaşık 3 yıllık beraberliklerini 29 Haziran'da nikâh masasına taşıyarak evlenecekler.Ünlü çiftin kına geccesinden ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Davetliler gönüllerince eğlenirken Fahriye Evcen'i bu mutlu Sinem Kobal, Ebru Akel, Aslı Enver gibi birçok ünlü ismin de yalnız bırakmadığı görüldü.Burak Özçivit, kına geccesine davulla baskın yaptı.