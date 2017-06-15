Banu Alkan ATV'den düştü, altında kaldı



Edinilen bilgiye göre, olay öğleden sonra meydana geldi. Bir televizyon kanalı için hazırlanan program nedeniyle Hindistan'da bulunan ve Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Burcu Esmersoy ile uzun süre çekimler yapan Banu Alkan, tatil için Çannakkale'ye geldi. Bölgede tur atmak için ATV aracına binen ünlü sanatçı, aracın hakimiyetini kaybederek altında kaldı. Kazanın ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vücudunda ezikler meydana gelen Alkan ' ın hastanede bir süre müşahede altında tutulduğu belirtildi.

