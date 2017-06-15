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15 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
Banu Alkan ATV'den düştü, altında kaldı

Banu Alkan ATV'den düştü, altında kaldı

' Afrodit ' lakaplı ünlü sanatçı Banu Alkan, ATV tipi aracı kullandığı sırada aracın devrilmesiyle altında kaldı. Alkan kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Banu Alkan Burcu Esmersoy Devlet Hastanesi Bülent Ersoy Safiye Soyman 


Edinilen bilgiye göre, olay öğleden sonra meydana geldi. Bir televizyon kanalı için hazırlanan program nedeniyle Hindistan'da bulunan ve Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Burcu Esmersoy ile uzun süre çekimler yapan Banu Alkan, tatil için Çannakkale'ye geldi. Bölgede tur atmak için ATV aracına binen ünlü sanatçı, aracın hakimiyetini kaybederek altında kaldı. Kazanın ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Vücudunda ezikler meydana gelen Alkan ' ın hastanede bir süre müşahede altında tutulduğu belirtildi.
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