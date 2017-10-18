Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı: Akciğer kanseri mi oldu?
Ankaralı Turgut, hastaneye kaldırıldı. Bir süredir KOAH rahatsızlığı yaşayan ünlü türkücü, sağlık durumunu Duymayan Kalmasın'da anlattı. Canlı yayına bağlanan Ankaralı Turgut, akciğer kanseri iddialarına da yanıt verdi.
Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü türkücü Turgut Karataş'tan üzücü haber geldi. 54 yaşındaki şarkıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Duymayan Kalmasın programına bağlanan Ankaralı Turgut: ' Daha önce de tedavi gördüm. Astım KOAH teşhisi konuldu. Nefes darlığı yaşıyorum. KOAH için Akciğer kanserinin kardeşi diyorlar henüz tam bilgim yok. Şu an hastanede yatıyorum. ' açıklamasında bulundu.
KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ' isminin baş harflerinden oluşan kısaltılmış bir hastalık ismi olan KOAH havayollarını daraltır, solunumu güçleştirir. Genellikle kronik bronşit ( fazla miktarda mukusun oluştuğu sürekli öksürük durumudur) ve amfizem ( Kana oksijen taşınmasını sağlayan hava keseciklerinde harabiyete neden olan bir hastalık )zemininde gelişen KOAH ' da hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşde bile oluşan nefes darlığına kadar değişik semptomlara sahiptirler.