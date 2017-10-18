Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı: Akciğer kanseri mi oldu?



Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü türkücü Turgut Karataş'tan üzücü haber geldi. 54 yaşındaki şarkıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Duymayan Kalmasın programına bağlanan Ankaralı Turgut: ' Daha önce de tedavi gördüm. Astım KOAH teşhisi konuldu. Nefes darlığı yaşıyorum. KOAH için Akciğer kanserinin kardeşi diyorlar henüz tam bilgim yok. Şu an hastanede yatıyorum. ' açıklamasında bulundu.



KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ' isminin baş harflerinden oluşan kısaltılmış bir hastalık ismi olan KOAH havayollarını daraltır, solunumu güçleştirir. Genellikle kronik bronşit ( fazla miktarda mukusun oluştuğu sürekli öksürük durumudur) ve amfizem ( Kana oksijen taşınmasını sağlayan hava keseciklerinde harabiyete neden olan bir hastalık )zemininde gelişen KOAH ' da hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşde bile oluşan nefes darlığına kadar değişik semptomlara sahiptirler.

