Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ekim 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı: Akciğer kanseri mi oldu?

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı: Akciğer kanseri mi oldu?

Ankaralı Turgut, hastaneye kaldırıldı. Bir süredir KOAH rahatsızlığı yaşayan ünlü türkücü, sağlık durumunu Duymayan Kalmasın'da anlattı. Canlı yayına bağlanan Ankaralı Turgut, akciğer kanseri iddialarına da yanıt verdi.

Hastane Cengiz Semercioğlu Seren Serengil Akciğer Kanseri Akciğer Hastası 


Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü türkücü Turgut Karataş'tan üzücü haber geldi. 54 yaşındaki şarkıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Duymayan Kalmasın programına bağlanan Ankaralı Turgut: ' Daha önce de tedavi gördüm. Astım KOAH teşhisi konuldu. Nefes darlığı yaşıyorum. KOAH için Akciğer kanserinin kardeşi diyorlar henüz tam bilgim yok. Şu an hastanede yatıyorum. ' açıklamasında bulundu.

KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ' isminin baş harflerinden oluşan kısaltılmış bir hastalık ismi olan KOAH havayollarını daraltır, solunumu güçleştirir. Genellikle kronik bronşit ( fazla miktarda mukusun oluştuğu sürekli öksürük durumudur) ve amfizem ( Kana oksijen taşınmasını sağlayan hava keseciklerinde harabiyete neden olan bir hastalık )zemininde gelişen KOAH ' da hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşde bile oluşan nefes darlığına kadar değişik semptomlara sahiptirler.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
İşte Seren Serengil'in eviİşte Seren Serengil'in evi
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Instagram'da Ünlüler 10.11.2017Instagram'da Ünlüler 10.11.2017
Instagram'da Ünlüler 09.11.2017Instagram'da Ünlüler 09.11.2017
Instagram'da Ünlüler 08.11.2017Instagram'da Ünlüler 08.11.2017
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı