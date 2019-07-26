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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Urartuların en büyük kenti eski ihtişamına kavuşturuluyor Haberi

Urartuların en büyük kenti eski ihtişamına kavuşturuluyor Haberi

Van Kalesi'nin kuzeyinde yer alan höyükte yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Urartu yapıları, kerpiçlerle yeniden ayağa kaldırılıyor Doç. Dr. Erkan Konyar: 'Urartu duvarlarını orijinali gibi restore ediyoruz. Böylece bir Urartu evinin gerçekten nasıl oluştuğunu görmüş oluyoruz. Burası turistik bir bölge. Bilimsel açıdan verilerimizi aldıktan sonra buraya bir görünürlük de kazandırmamız gerekiyor'

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