Urartuların en büyük kenti eski ihtişamına kavuşturuluyor Haberi
Van Kalesi'nin kuzeyinde yer alan höyükte yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Urartu yapıları, kerpiçlerle yeniden ayağa kaldırılıyor Doç. Dr. Erkan Konyar: 'Urartu duvarlarını orijinali gibi restore ediyoruz. Böylece bir Urartu evinin gerçekten nasıl oluştuğunu görmüş oluyoruz. Burası turistik bir bölge. Bilimsel açıdan verilerimizi aldıktan sonra buraya bir görünürlük de kazandırmamız gerekiyor'
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım