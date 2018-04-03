SEPAŞ, uluslararası savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral’ı SAÜ’de öğrencilerle buluşturdu İzle

-Oya Seçkinler röp.

-Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, Coşkun Aral ve Oya Seçkinler detay



( SAKARYA -HD)- SEPAŞ Enerji "Doğanın enerjisi size ilham versin’ isimli fotoğraf yarışması düzenliyor SAKARYA



- SEPAŞ Enerji tarafından düzenlenecek olan fotoğraf yarışması kapsamında Sakarya Üniversitesinde öğrencilerle buluşan Uluslararası savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral, “Enerjinin en temizini insanımıza nasıl kullanılır hale getirmenin mesajını bir fotoğraf ile anlatabilmek” dedi.

SEPAŞ Enerji ilk kez ‘Doğanın enerjisi size ilham versin’ isimli bir fotoğraf yarışması düzenliyor. 1 Nisan ile 20 Mayıs arası doğanın enerjisini fotoğraflayan yarışmacılar, fotoğraflarını SEPAŞ enerjinin resmi web sitesine gönderecekler. Yarışma kapsamında SEPAŞ Enerji yetkilileri, Uluslararası savaş fotoğrafçısı, maceracı, belgesel yapımcısı olan Coşkun Aral’ı Sakarya Üniversitesinde öğrencilerle buluşturdu. Burada söyleşiye katılan Aral, öğrencilere sohbet eşliğinde söyleşi gerçekleştirdi. “Önemli olan fotoğraf ile anlatabilmek” Söyleşi sonrasında Coşkun Aral yaptığı açıklamada, “Devlet üniversitelerindeki etkinliklere fırsat buldukça gidiyorum. Kardeşlerimle astronomi ile gastronomi arasında her şeyi konuşuyoruz. Bugünkü konumuz farklıydı, enerji konusuydu. Dünya’da var olan enerji konusunu kontrolü altına almak için çaba gösterdiği, hayatındaki yaşam kalitesini yükseltmek için kullandığı enerji. Bununla ilgili bir fotoğraf yarışmamız başladı, Sepaş Enerji desteğiyle. Katılımcılar doğada var olan enerjiyi bir şekilde kafalarında bırakılan izini fotoğraflayacaklar. Çünkü baktığınız zaman yaşamın kendisi bir enerji zaten. Bunu nasıl ifade edecekler bende merak ediyorum. Öncelikle ben Sepaş’a teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik fırsatını vermesinden ötürü öğrencilere. İkincisi ise benim böyle bir proje içerisinde olmam bana mutluluk veriyor. Çünkü geleceğimizi belirleyecek öğrenciler. Şuanda onların elde ettikleri bilgiler, veriler bu ülkenin, bu coğrafyanın hatta Dünya’nın bile kaderini değiştirecek niteliğe dönüşebiliyor. Enerji de bunlardan biri, bunun doğru kullanımı. Önemli olan bunun en temizini insanımıza nasıl kullanılır hale getirmenin mesajını bir fotoğraf ile anlatabilmek” dedi.

“Kapadokya’da bir fotoğraf gezisi yapacaklar” SEPAŞ Pazarlama Müdürü Oya Seçkinler ise yaptığı açıklamada, “1 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında Sepaş Enerji Doğanın Enerjisi Fotoğraf Yarışmamız devam edecek. Tüm katılımcılardan ‘https://www.sepas.com.tr/’ adresine doğanın enerjisini fotoğraflayacakları, somutlayacakları fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz. Kazanan ilk üç kişiye maddi bir ödülümüz var. Ancak daha da önemlisi parayla satın alınamayacak bir deneyim armağan edeceğiz. Coşkun Aral ve ekibiyle beraber Dünya’nın en nadide bölgelerinden biri olan Kapadokya’da bir fotoğraf gezisi yapacaklar. Eylül ayında gezimiz olacak, yıl sonuna doğru da tüm fotoğrafları sergileyeceğiz. O yüzden bu heyecanımıza tüm gençlerimizin ortak olmasını bekliyoruz” diye konuştu.



