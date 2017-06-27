Sanatçı Rafet El Roman, bayramları karıştırdı



Akçakoca Limanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, müzik dünyasına kazandırdığı hit şarkılarını sahnede seslendiren sanatçıyı Bolu, Düzce, Ereğli, Alaplı, Sakarya ve çevre illerden gelen vatandaşlar da ilgi gösterdi.



Akçakoca Balıkçı Barınağında gerçekleşen konserde El Roman, sahne almasının ardından binlerce vatandaşın Kurban bayramını kutlayarak, bayramları şaşırdı. Kendisini dinlemeye gelen hayranları ile diyaloglar kuran sanatçı, söylediği bir birinden güzel şarkılarıyla kulakların pasını sildi.



Sanatçı Rafet El Roman, yaptığı konuşmada, Akçakoca'nın turizmle parlayan bir il olduğunu söyledi. Gittiği her yerde Akçakoca'yı anlattığını aktaran sanatçı, ' Burayı çok ayrı seviyorum. Doğası, şelaleleri ve denizle iç içe olması gelen herkesi etkiliyordur. Daha önce birkaç kez gelmiştim, tekrar gelmek istiyorum. ' diye konuştu.



El Roman ' a konser sonrası, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici kısa bir konuşma yaparak konser alanında bulunanların bayramını kutladı. Yemenici sanatçıya yöresel ürünler ve plaket takdim etti.

