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29 Ekim 2017 Pazar günü yayınlandı
Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturduğumuz değerlendirme kurulunun teklifi ve şahsımın uygun görmesi ile belirlenen ödüllerimizi;

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Göksel Baktagir İlber Ortaylı 


-Bu yıl sosyal bilimler alanında, tarih bilimini milletimize sevdiren İlber Ortaylı hocamıza.

-Müzik alanında kanun icracısı, yorumcusu ve bestekar Göksel Baktagir.

-Sinemada usta işi filmlerin yönetmeni Yavuz Turgul.

-Geleneksel sanatlarda hat sanatının ve mimari tasarımın eşsiz sentezi ile eserler üreten Ali Toy'a.

-Resim alanında kendisini özellikle İstanbul resimleri ile taktir ile takip ettiğimiz Selahattin Kara'ya veriyoruz.

-Vefa ödülümüzü ise Anadolu merkezleri tezleri ile daima rahmetle yad ettiğimiz yazar, akademisyen, fikir adamı merhum Nurettin Topçu'nun hatırasına adadık” dedi.

2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen kültür ve sanat insanlarını tebrik eden Erdoğan, ödül töreninin ise bu yıl bitmeden Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirileceğini söyledi.



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