Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2017 Pazartesi günü yayınlandı
İşte yeni AKM

İşte yeni AKM

AKM ' nin yenilenmesi kapsamında hazırlanan proje, kamuoyuna tanıtıldı. Proje içerisinde opera salonu , sanat galerisi, tiyatro salonu, Bale salonu ,Kütüphane çok amaçlı salon, sergi salonu, ve restoran gibi kullanım alanları yer alacak.

Atatürk Kütüphane Atatürk Kültür Merkezi 


Yeniden projelendirilen Atatürk Kültür Merkezi, ( AKM ) hazırlanan animasyon filmiyle kamuoyuna tanıtıldı. Proje tamamlandığında içerisinde, dünyanın en akustik opera salonu , sanat galerisi, tiyatro salonu, Kütüphane çok amaçlı salon, bale salonu sergi salonu, ve restoran gibi kullanım alanları yer alacak.
İlgili Foto Galeriler
Türk Yıldızları Nefesleri KestiTürk Yıldızları Nefesleri Kesti
Atatürk Büstüne Saldıran Saldırgan, Gazetecilere Böyle BağırdıAtatürk Büstüne Saldıran Saldırgan, Gazetecilere Böyle Bağırdı
Suruç'ta Teröre Büyük TepkiSuruç'ta Teröre Büyük Tepki
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Elazığspor - Galatasaray Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarElazığspor - Galatasaray Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl DönümüAtatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl Dönümü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı