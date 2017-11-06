İşte yeni AKM



Yeniden projelendirilen Atatürk Kültür Merkezi, ( AKM ) hazırlanan animasyon filmiyle kamuoyuna tanıtıldı. Proje tamamlandığında içerisinde, dünyanın en akustik opera salonu , sanat galerisi, tiyatro salonu, Kütüphane çok amaçlı salon, bale salonu sergi salonu, ve restoran gibi kullanım alanları yer alacak.

