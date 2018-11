Huzura kavuşan Cizre sinema filmine ev sahipliği yapıyor İzle

-Sahneler

- Huzurun tesis edildiği Şırnak’ın Cizre ilçesi görevlendirme yapılan belediyenin desteğiyle sinema filmine ev sahipliği yapıyor. İlçede 50 kişilik profesyonel ekiple çekilen “Enif” adlı romantik komedi filminde Cizreli 250 genç rol aldı. Cizre’de güvenlik güçlerin başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte kültürel ve sanatsal çalışmalar da yoğunlaşmaya başlandı. Cizre Belediyesinin desteğiyle ilçenin tanıtımına katkı sağlanması için desteklenen “Enif” adlı romantik komedi filminin çekimleri son aşamaya geldi. 50 kişilik profesyonel ekiple çekilen filmde Cizreli 250 genç de rol aldı. “Cizrelilere moral vermeye çalışıyoruz” Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, ilçenin ilk kez bir sinema filmine ev sahipliği yapmasından dolayı heyecan duyduklarını belirterek, tarihi önemi olan ilçede gelen huzurla birlikte sinema filminin ilçeye büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Sinema filminde ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarının olduğunu vurgulayan Arıcan, “İlçemizde ilk sinema filmin çekimlerinin heyecanını hep beraber yaşıyoruz. Bu kadim ve güzel ilçede filmin tamamı ilçemizde çekiliyor. Amacımız ilçemizi ülkemize tanıtmak ve ilçede olan güzel faaliyetleri göstermek. Bu tür sanatsal faaliyetleri yürüterek, Cizrelilere moral ve motivasyon da vermeye çalışıyoruz. Cizreli gençler de bu sinema filminde yer aldılar. Terör saldırılarının ardından sağlanan huzurla bir filme ev sahipliği yapmamız çok güzel bir gelişme. Cizre halkına yaptığımız hizmetlere ek olarak sanatsal faaliyetlerle morallendiriyoruz. Filmde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Filmde huzur ortamını yansıtmak istiyoruz” Şırnak doğumlu film yapımcısı Burhan Vural, yıllar sonra geldiği ilçede sinema filmi çevirerek, terör olaylarından sonra gelinen huzurlu ortamı yansıtmak istediklerini belirtti.

Kendisinin de terör mağduru olduğunu dile getiren Vural, “1993 yılında köyüm terör örgütü tarafından yakıldı ve boşaltıldı. Ben de köyden ayrılmak zorunda kaldım. Bundan sonra Cizre’nin sanatla anılmasını istiyoruz. İnşallah bizden sonra film yapımcıları terörden tamamen arındırılan bu huzurlu bölgeyi, kültürüyle ve tarihiyle sinema mekanı olarak değerlendirirler. Sinema filmimizin 5 yıl önce hayalini kurdum. 6 ay önce de Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’a danışarak, fikir sunduk. Kendileri de çok sıcak baktılar. Projenin her aşamasında büyük destekleri oldu bize. 3 ay önce mekanlar tespit ettik. 21 ay öncede çekimlerimize başladık. Film çekimlerin son günlerine geldik. İstanbul’dan 50 kişilik bir ekibimiz var. Buraya gelmişken gençlerimizin hevesli olduğunu gördük. Seçmeler yaptık baya bir talep oldu. Yaklaşık 200 ile 250 genç de Cizre’den bize yardımcı oyuncu olarak yardımcı oldular. Çok mutlu olduk. Sonuçta bu onların filmi, onlar için geldik. Sadece izlemek ile kalmadılar. Kamara önünde de bize destek oldular” diye konuştu.

“Çekinerek geldim, çok güzel duygularla ayrılacağım” Film oyuncularından Tevfik Yapıcı, çekinerek geldiği ilçede çok güzel duygularla ayrılacağını ifade ederek, şunları söyledi: “Cizre şimdiye kadar hep kötü namıyla duyulduğu için ben buraya gelirken biraz endişeli geldim. Hatta hanım ile helalleştik, vedalaştık. Ne olur, ne olmaz diye. Hatta uçak biletini bile tek yönlü aldık. Dönüş bileti ziyan olmasın diye. Fakat buraya gelince her şey değişti. Arkadaşlara teşekkür ederiz. Bize böyle bir fırsat oluşturup buranın gerçek yüzünü görmemize vesile oldukları için. Cizre çok farklı bir yer. Şimdiye kadar korktuğumuzdan, hayal ettiğimizden çok değişik olduğunu fark ettik. Film buralara olan ön yargıların değişmesine yol açacaktır. Hep terörle anılan bir ilin ilçenin tarihi ve kültürel geçmişi umarız ki filmden sonra buraya ciddi sayıda turiste çekecektir. Bu da buraların gelişmesi adına çok sevindirici bir durumdur. Çok huzurlu bir çalışma oramı bulduk inşallah filmin galasını ve daha birçok filmi burada yaparız. Burada keşke filmcilik merkezi olsa da devamlı filmler çekilse. Çünkü hem doğal güzellikler olarak, hem de tarihi zenginlikler olarak ve çalışma huzuru olarak buralar çok ideal yerler.” Oyuncu Merve Altınkaya ise, güzel bir film çektiklerini ve her şeyin yolunda gittiğini anlatarak, “Beklediğimizden daha güzeldi her şey. Gelirken bir soru işareti vardı kafamda. Ama Cizre’ye geldiğimizden beridir çok mutluyuz. Halk misafirperver” ifadelerinde bulundu.