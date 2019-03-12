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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Duygulandıran İstiklal Marşı filmi Haberi

Duygulandıran İstiklal Marşı filmi Haberi

İstiklal marşının okumalarından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Polis İstiklal Marşı İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Öğrenciler 


- İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla imam hatip lisesi öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı filmi izleyenleri duygulandırdı. Ankara Gölbaşı Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asuman Yüksel ve öğrenciler tarafından hazırlanan filmde, öğrenciler ve Gölbaşı halkı İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını tek tek okudu. Filmin sonunda ise imam hatip lisesi öğrencilerinin yaptığı ay-yıldız figürü ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezindeki polislerin görüntüleri duygulandırdı.
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