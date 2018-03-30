Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı açıldı Haberi

-Fuara gelen küçük çocukların kitap almalarından detay

-Metin Karausta röp.

-Kitap almaya gelenlerden röp.



( DENİZLİ )- Fuara bu yıl 350 bin civarında ziyaretçi bekleniyor DENİZLİ



- Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği fuarda bu yıl 350 bin civarında ziyaretçi bekleniyor. 30 Mart-8 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kapılarını açan fuara ziyaretçi akınına uğradı. Miniklerin, özellikle çocuk kitaplarının satışa sunulduğu stantlarda uzun kuyruklar oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Fuar Koordinatörü Metin Karausta, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fuara Denizliler ile birlikte bütün Egelileri davet ederek Türkiye’nin değişik yerlerinden yaklaşık 250 yayınevinin kitaplarının görücüye çıkacağını aktardı. Karausta, "10 gün boyunca 200'den fazla etkinlik olacak burada. 200'den fazla yazar gelecek. Türkiye'nin en büyük yayınevini getiriyoruz. Ege'nin en büyük kitap fuarı konumunda. Egeli vatandaşlarımız fuarı çok beğendiler geçen yıl. O yüzden bu yıl fuarı daha büyütme kararı aldık. Geçen yıl gelmeyen yayınevleri, devlet kurumları da bu yıl fuara iştirak ettiler. Umuyoruz ki belediyemizin de sayesinde bu yıl geçen yıldan daha fazla insana ev sahipliği yapacak ve Ege'nin en önemli kültür organizasyonu olacak. Büyük bir alana kuruldu. Stantlar ve imza ve konferans salonu ile birlikte toplam 10 bin metrekarelik bir kompleks içerisinde geçen yıl 260 binden fazlaydı ziyaretçi sayımız. Bu yıl planladığımız rakam, 350 binden fazla. Ona göre plan yaptık. Her gün 10 binden fazla öğrenci ziyaret ediyor burayı, ilkokuldan üniversiteye kadar. Bu yüzden biz eminiz ki 350 binden fazla insana ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.

Kitap meraklıları ise fuarın birbirinden güzel kitapları beğenilerine sunmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

