Bursalı siyasetçinin ahşabı yakarak yaptığı resimler görenleri hayran bırakıyor İzle

--SERGİYİ ZİYARET EDENLERDEN DETAYLAR

--KURSİYER FAİK ÇAKMAK RÖP

--ZİYARETÇİLERLE RÖP



( BURSA - HD) BURSA



- Bursa'da bir siyasi partinin ilçe başkan yardımcılığını yapan sanat aşığı Faik Çakmak ahşabı yakarak yaptığı resimlerle kendine hayran bırakıyor. Ahşap veya diğer elverişli malzeme yüzeylerinin kızgın metal kalemlerle yakılarak yapılan yakma resim sanatı görenleri kendine hayran bırakıyor. Bir kişi 2 yılda bu sanatı öğrenirken bir eser 2 ayda meydana çıkıyor. Sanatçılar ahşabı yakarak gerçek fotoğraf gibi resimler ortaya çıkartıyor. Yıldırım Belediyesi'nin açtığı kurslarda yakma resim sanatını öğrenen kursiyerler yaptıkları resimleri açtıkları sergide sergiledi. MHP Yıldırım İlçe Başkan Yardımcısı Faik Çakmak, ahşabı yakarak yaptığı resimlerle ziyaretçileri kendine hayran bıraktı. Bir tanesini 2 ayda meydana çıkartan ustalar tablolarını bin ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Bu sanatı aldığı eğitimler sayesinde 2 yılda öğrendiğini ifade eden Faik Çakmak, "Hocalarımızdan aldığımız eğitimler sayesinde yakma resim sanatını öğrendik. Benim burada 8 tablom var, bir birinden farklı eserler, ahşabı yakarak gerçek resim gibi tablolar yapmaktayız. Bir eser 2 ayda tamamlanıyor. Eserlerimizi bin ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyoruz" dedi.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar ise yakılarak yapılan tabloları gerçek resimlerden ayırt edemiyor. (BRK-UGR-

