Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Bursalı siyasetçinin ahşabı yakarak yaptığı resimler görenleri hayran bırakıyor İzle

Bursalı siyasetçinin ahşabı yakarak yaptığı resimler görenleri hayran bırakıyor İzle

-RESİMLERDEN DETAYLAR

Siyer Resim Sanatı Siyasi Parti Ziyaretçiler Irak 

--SERGİYİ ZİYARET EDENLERDEN DETAYLAR
--KURSİYER FAİK ÇAKMAK RÖP
--ZİYARETÇİLERLE RÖP

( BURSA - HD) BURSA

- Bursa'da bir siyasi partinin ilçe başkan yardımcılığını yapan sanat aşığı Faik Çakmak ahşabı yakarak yaptığı resimlerle kendine hayran bırakıyor. Ahşap veya diğer elverişli malzeme yüzeylerinin kızgın metal kalemlerle yakılarak yapılan yakma resim sanatı görenleri kendine hayran bırakıyor. Bir kişi 2 yılda bu sanatı öğrenirken bir eser 2 ayda meydana çıkıyor. Sanatçılar ahşabı yakarak gerçek fotoğraf gibi resimler ortaya çıkartıyor. Yıldırım Belediyesi'nin açtığı kurslarda yakma resim sanatını öğrenen kursiyerler yaptıkları resimleri açtıkları sergide sergiledi. MHP Yıldırım İlçe Başkan Yardımcısı Faik Çakmak, ahşabı yakarak yaptığı resimlerle ziyaretçileri kendine hayran bıraktı. Bir tanesini 2 ayda meydana çıkartan ustalar tablolarını bin ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Bu sanatı aldığı eğitimler sayesinde 2 yılda öğrendiğini ifade eden Faik Çakmak, "Hocalarımızdan aldığımız eğitimler sayesinde yakma resim sanatını öğrendik. Benim burada 8 tablom var, bir birinden farklı eserler, ahşabı yakarak gerçek resim gibi tablolar yapmaktayız. Bir eser 2 ayda tamamlanıyor. Eserlerimizi bin ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyoruz" dedi.
Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar ise yakılarak yapılan tabloları gerçek resimlerden ayırt edemiyor. (BRK-UGR-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı