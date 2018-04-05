3 boyutlu eşek Mardin semalarını renklendirecek Haberi

-Mardin manzarası

-Uçurtmanın uçurulması

-Genel ve detay

-Arşiv



( MARDİN -ÖZEL)- Uçurtma sevdalısı Zahit Mungan, bu kez de 3 boyutlu eşek uçurtması yaptı MARDİN



- Mardinli uçurtma sevdalısı Zahit Mungan, 3 boyutlu şahmeranın ardından bu kez de yine 3 boyutlu eşek uçurtması yaptı. Mungan, uçurtmalarıyla 20 Nisan’da yapılacak Uçurtma Festivali’nde Mardin semalarını renklendirecek. Türkiye’yi uluslararası birçok uçurtma yarışmasında temsil eden Mardinli Zahit Mungan, ilginç uçurtmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce yaptığı 3 boyutlu dev şahmeran uçurtması sergilendiği her yerde ilgi odağı olan Mungan, bu kez de tarihi kentin dar sokaklarında çöp toplama işlerinde çalıştırılan ve kentin simgesi haline gelen eşeklerden esinlenerek uçurtma yaptı. 3 boyutlu, 8 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki eşek uçurtması, kentte Müze Müdürlüğünce ikincisi 20 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Uçurtma Festivali’nde gökyüzünü renklendirecek. Eşek uçurtmasının çalışmalarını yaklaşık bir aydır sürdürdüğünü belirten Mungan, “Bu yıl 35 katılımcıyla Uçurtma Festivali bizi bekliyor. Mardin semaları bizi bekliyor. Bunun yanı sıra, uçurtma atölyeleri, konserler ve sergilerle de Mardin‘de tam bir şenlik havası hakim olacak. Mardin Müzesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan festivale ben de yine farklı bir uçurtma ile renk katmak istedim. 3 boyutlu şahmeran uçurtmasından sonra eşek uçurtması yaptım ve yaklaşık 1 ay sürdü. Mardin tarihi ve kültürü ile dünya ya açılan pencere. Birçok rengi içinde barındırıyor ve dostluğun, kardeşliğin, kültürlerin paylaşıldığı özel bir kent. Ben de sevdam olan uçurtmalarım ile bu festivale katkı sunmak istedim. Mardin'de uçurtmalarımı yapmamda sponsor olan özel okulumuza teşekkür ediyorum” dedi.



