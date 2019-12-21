Sinan Aygün rüşvet skandalını Beyaz Tv'ye anlattı

Ankara Ticaret Odası eski Başkanı ve CHP eski Milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki 25 milyon liralık rüşvet polemiği dün akşam tarafların 2 ayrı televizyon programındaki salvolarıyla daha da sertleşti. Sinan Aygün, Beyaz Tv'de yayınlanan Dinamit programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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