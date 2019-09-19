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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Zurna Kampı sona erdi - MANİSA

Zurna Kampı sona erdi - MANİSA

- Işık Soğukkuyu'nun konseri - Vatandaşların görüntüsü - Harmandalı gösterisi - Emre Yanıkçalan'ın konseri - Erman Çalgıcı'nın konseri - Mutlu Keklik'in konseriZurna Kampı sona erdi - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 80 zurna sanatçısının katılımıyla düzenlenen kampın kapanış konseri yapıldıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Zurna Kampı, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konserle sona erdi.Turgutlu Belediyesi tarafından organize edilen Zurna Kampı'nın kapanış konserinde Halil Çokyürekli, Fuat İlbey, Ünal Yürük, Işık Soğukkuyu, Erman Çalgıcı, Emre Yanıkçalan, Mutlu Keklik ve Serdar Soğukkuyu sahne aldı.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konserde yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Sanata gönül veren gençleri yüreklendirmek istediklerini dile getiren Akın, "Bu kampı gerçekleştirirken bir hedefimiz vardı. Gençlerimiz, sanatçılarımız ustalardan eğitim alarak daha iyi şekilde mesleklerini icra etsinler. Bundan sonra bu kampımız devam edecek ve birçok başarılı sanatçımız bu şehirden çıkacak." dedi.
3 gün süren kampa 80 zurna sanatçısı katıldı.

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