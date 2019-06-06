Zümrüt yeşili güzellik Arapapıştı Kanyonu’na bayramda ziyaretçi akını Haberi

--Kanyondaki tekne turları

--Ziyaretçilerin açıklamaları



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ülke turizmine kazandırılan Arapapıştı Kanyonu, Ramazan Bayramı’nda da ziyaretçi akınına uğradı. Aydın'ın en güzel ekoturizm alanlarından olan Arapapitı Konyonu'nu Ramazan Bayramı tatili boyunca binlerce vatandaş ziyaret etti. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, tatillerini Aydın'daki alternatif turizm bölgelerinde de değerlendiriyor. Vatandaşların Aydın'daki alternatif turizm rotaları arasında ilk tercihlerinden olan Arapapıştı Kanyonu, bu bayramda da binlerce yerli ve yabancı turisti kendisine çekti. Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin gezi tekneleriyle 6 kilometrelik kanyonda gezinti yaparken doğanın keyfini çıkardı. Eşsiz doğasıyla çadır kampı için de bir alternatif sunan kanyonda bazı vatandaşlarda çadırlarını açarak bayram tatilini değerlendirdi. Bazı vatandaşlar ise kanyon boyunca yürüyüşe çıktı. Aydın'ın doğal güzelliklerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Deniz-kum-güneş tatilinin dışına çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Arapapıştı Kanyonu’na bekliyoruz. Vatandaşlarımızı kanyonun kendine has sessizliğini ve güzelliğini yaşamaya çağırıyoruz” diye konuştu.

(MB-Y)

