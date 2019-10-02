Zümrüt Selçuk: 'Geçici işçilere verdiğimiz sözümüzü tuttuk' - ANTALYA
Zümrüt Selçuk: "Geçici işçilere verdiğimiz sözümüzü tuttuk" - ANTALYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Programın sona ermesiANTALYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya ’da Tarım - İş yönetici ve temsilcileriyle eğitim seminerinde konuştu. (2)
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