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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zümrüt Selçuk: 'Emeğe, üretkenliğe ve özveriye her anlamda sahip çıkıyoruz' - ANTALYA

Zümrüt Selçuk: 'Emeğe, üretkenliğe ve özveriye her anlamda sahip çıkıyoruz' - ANTALYA

Zümrüt Selçuk: "Emeğe, üretkenliğe ve özveriye her anlamda sahip çıkıyoruz" - ANTALYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi, selamlaşması - Katılımcılardan görüntü - Selçuk'un konuşmasıANTALYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya ’da Tarım - İş yönetici ve temsilcileriyle eğitim seminerinde konuştu.
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