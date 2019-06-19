Zümrüt Selçuk: '(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) İhtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız' - ANKARA Haberi
Zümrüt Selçuk: "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) İhtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız" - ANKARA - "Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu" - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasıANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu"na katıldı. (1)Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız."
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