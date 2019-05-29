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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Ankara Adliyesi'ne getirildi

Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Ankara Adliyesi'ne getirildi

- adliyeye getirilme anı

( ANKARA ) ANKARA

Pedofili Müstehcen 


- Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki, Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Söz konusu 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarıAbdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı. Bugün öğlen 14.15'te Ankara Adliyesi'ne getirilen Abdullah Şevki, ve yayıncısı Alaaddin Topçu soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanacak. (EK -BC -
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