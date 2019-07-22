Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

konsere gelenler

Sürpriz İsim Tezahür Tezahürat Orkestra Şefi Ünlüler 

-sıla ile livaneli düet
-LİVANELİ KONSER

( MUĞLA )- Livaneli sahnesinde sürpriz isim Sıla MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser veren Zülfü Livaneli’nin sahnesine ünlüler akın etti. Bir anda sahneye çıkan ünlü sanatçı Sıla ise Livaneli ile düet yaptı. Ünlü orkestra şefimiz Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli’yi aynı sahnede buluşturan Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos’un solist olarak yer aldığı Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat, Bodrum Antik Tiyatro’da seyircisiyle buluştu. Antik Tiyatro’yu hınca hınç dolduran izleyiciler üç saat süren müzikal şölenin tadını çıkardı. Bodrum’daki sanatseverler, Sevdalım Hayat’a büyük ilgi gösterdi. Biletleri kapalı gişe olan konserde dinleyiciler Antik Tiyatro’yu saatler öncesinden doldurdu. Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibini dinlemeye gelenler arasında birbirinden ünlü isimler de vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sıla Gençoğlu, Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade, Deniz Çakır, Mahsun Kırmızıgül -Ece Binay, Nur Fettahoğlu, Kubat, Cem-Ümit Boyner, Yasemin Aloğlu, Ayşegül Dinçkök, Türkan Sabancı, Zeynep Çarmıklı, Ayşe Çavuşoğlu, Ayşe Boyner Livaneli gibi bir çok ünlü isim izleyenler arasında yerini aldı.Sıla dayanamayıp sahneye çıktı Zülfü Livaneli’nin 50. Sanat Yılı albümünde de yer alan isimlerde biri olan Sıla da Bodrum’da Livaneli’yi dinlemeye gelenler arasındaydı. Konuklar arasında bulunan Sıla, ‘Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor’ şarkısında sahneye çıkarak Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibiyle düet yaptı. Livaneli, Sıla ve Sevdalım Hayat ekibi düetleriyle Antik Tiyatro’yu dolduran dinleyicilerden büyük tezahürat ve alkış aldı.
İlgili Foto Galeriler
Ünlü isimlerin inanılmaz değişimleriÜnlü isimlerin inanılmaz değişimleri
Yeliz Yeşilmen'in namaz paylaşımı büyük tepki çekti!Yeliz Yeşilmen'in namaz paylaşımı büyük tepki çekti!
Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (17 Temmuz 2017)Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (17 Temmuz 2017)
Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (04 TEMMUZ 2017)Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (04 TEMMUZ 2017)
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı