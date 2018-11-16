Zorunluluktan öğrendiği işaret dili mesleği oldu - ÇANKIRI
- Kurstan görüntü - Kursa katılan öğrencilerden görüntü - İşaret dili tercümanı Semih Güneş'in kursiyerlere eğitim vermesi - Semih Güneş'in konuşması - DetaylarZorunluluktan öğrendiği işaret dili mesleği oldu - Çankırı 'da, anne babası işitme engelli olduğu için işaret dilini küçük yaşta öğrenen 30 yaşındaki Semih Güneş, şimdi işaret dili tercümanlığını meslek olarak yapıyor - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Semih Güneş: - "Anne ve babamın bana olan emanetini ben topluma, bütün işitme engellilere faydalı olabilmek için kullanmaya çalışıyorum"ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı 'da, anne babası işitme engelli olduğu için küçük yaşta işaret dilini öğrenen ve ebeveynlerine tercüman olan 30 yaşındaki Semih Güneş, şimdi işaret dili tercümanlığını meslek olarak sürdürüyor.Ankara'da doğup büyüyen Semih Güneş, Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde işaret dili tercümanı olarak görev yapıyor.Kurumda işitme engellilerle iletişimi sağlayan Güneş, işitme engellilerin çözüme kolayca ulaşmalarına yardımcı oluyor.Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işitme engelli anne babanın evladı olarak dünyaya geldiğini belirtti. Büyürken ebeveynleri ile iletişim kurabilmek için zorunlu olarak işaret dilini öğrendiğini anlatan Güneş, büyüdükçe anne ve babasına sosyal hayatta tercümanlık yaptığını aktardı.Zaman içinde işaret dili tercümanlığının mesleği olduğunu ifade eden Güneş, şöyle devam etti:"İlk zamanlar bu durumun bir engel olduğunu düşünüyordum. Annem ve babam işitme engelli olduğu için küçük yaşlarda birçok problem yaşayabiliyorduk. Bu problemler ilk başta dezavantaj gibi görünüyor insana. Hayatınızda kendinizin velisi, öğretmeni, anne ve babanızın dili oluyorsunuz. Onların sağlık, sosyal, kültürel işlerinde, bütün attıkları adımlarda siz onlara danışman oluyorsunuz. Bu küçük yaşta bize yüklenen bir sorumluluktu. Şimdi anne ve babamın bana olan emanetini ben topluma, bütün işitme engellilere faydalı olabilmek için kullanmaya çalışıyorum. Daha sonra bu işaret dilini meslek elemanı olmak adımıyla gerçekleştirdik."Daha önceki hükümetler döneminde işitme engellilerin tercümanlık hizmeti alabilmesi için çalışma yapılmadığını söyleyen Güneş, " 2007 yılında yapılan kanun değişikliğiyle işaret dili tercümanlığı mesleği ortaya çıktı." diye konuştu. - "Bizim işimiz 24 saatlik bir iş"Amaçlarının işitme engelli bireylerin her alanda problemlerini çözebilmek olduğunu vurgulayan Güneş, şunları dile getirdi:"Bizim işimiz 8 saatlik bir iş değil, 24 saatlik bir iş. Arkadaşlarımıza da bu dili öğretmeye çalışıyoruz. Bu dili onlarla beraber doğrusu ile yaşatmaya çalışıyoruz. Ülkemizde bazı yerlerde yanlış eğitim politikaları var. Yeterli olmadığı halde işaret dilini öğreten insanlar var. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. İşitme engelli bireylerin toplumda en muzdarip olduğu durumlardan bir tanesi de işaret dilinin doğru öğretilmemesi. Kısa süreli eğitimlerle, eğitimlerini tamamlayıp kurs veren insanlar var. Yetersiz bir eğitim alınıp yetersiz eğitim verildiğinde zararı sağır bireylere. O belgeyi alan insanlar kritik kamu alanlarında tercümanlık yapabiliyorlar. Benim en büyük dileklerimden bir tanesi de bunların düzeltilmesi." - "İşaret dili sosyal medyada çok etkin"Kendisinin zorunluluktan bu dili öğrendiğini ancak son zamanlarda işaret dili öğrenmek için yoğun talep olduğunu, öğrenmek isteyenlere yardımcı olduğunu aktaran Güneş, "İşaret dili sosyal medyada çok etkin olmaya başladı. İnsanlar genelde bir merak içinde geliyorlar. Belirli bir süre sonra bu dilin ne gibi faydaları, yanlış öğrenildiğinde ne gibi yanlış sonuçlara varılacağını öğreniyorlar. İşitme engellilerin ana hareket noktasının işaret dili olduğunu öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.