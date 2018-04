Zorunlu görevdeki öğretmenlerin kocaları çocuk bakıp ev işi yapıyor İzle

-Öğretmen eşlerinden Gökhan Güler ile röp.

-Öğretmen eşlerinden Mekan Öğütçü ile röp.

-Öğretmen eşlerinden Yusuf Babacan ile röp



( MUŞ -ÖZEL-HD) - Çocuklarını, evlerini ya da işlerini bırakıp Muş'a gelen öğretmen eşleri işsizlikten ve bakıcı bulamamaktan şikayetçi MUŞ



- Zorunlu hizmet için Muş’un Malazgirt ilçesine gelen kadın öğretmenlerin eşleri, ilçede iş ve çocuk bakıcısı bulamadıkları için çocuklarına bakıp ev işi yapıyor. Öğretmen eşlerinin kimisi çocuklarını, kimisi de evini ve işini bırakıp Muş'a gelmek zorunda kaldıklarını belirterek, 6 yıllık zorunlu görev süresinin uzun olduğunu söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 'Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliği' ile Malazgirt ilçesinde sözleşmeli öğretmenlik yapan kadınların eşleri mağdur olduklarını dile getirdi. Sözleşmeli öğretmen eşlerinden kimisi işini gücünü, kimisi evini, kimisi de çocuklarını ve ailesini bırakıp buraya geldiğini söyledi.



Sözleşmeli öğretmenlerin kocaları her sabah bebekleri ile parklara ve çay bahçelerine gidip çocukları ile zaman geçiriyor. "Burada bakıcı yok, iş yok" Eşi ilçede öğretmenlik yapan Gökhan Güler, ”Eşlerimiz sözleşmeli öğretmen olarak atandı Muş Malazgirt ilçesine. Biz işimizi bırakıp geldik buraya. Burada çocuk bakıyoruz. Bizler işimize geri dönmek istiyoruz. Bizim gibi mağduriyet yaşayan birçok insan var. Eşini ve çocuklarını bu yeni uygulanan yasa ile iki kere gören var. İşlerini bırakıp gelemeyenler var. Eş durumu yasasının tekrar gelmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan bizim gibi sözleşmeli mağduriyet yaşayan sözleşmeli öğretmen eşlerine yardımcı olmasını istiyoruz. Buralarda bakıcı yok. İş yok. En azından kendi memleketimde olsam kızımın babaannesi anneannesi bakardı. Bizde evlatlarımızın güvende olduğunu bilerek kendi işimize göçümüze bakardık. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum: lütfen bu mağduriyetimizi bir an önce giderin” dedi.

"Çocuklarımız memlekette" Eşi öğretmen olan Mekan Öğütçü de, ”Eşim geçen yıl buraya atandı. Sözleşmeli öğretmen 4+2. Gecen sene bir çocuğumuz oldu, ayrıca iki tane daha çocuğumuz var. İki tane çocuğumuzu memlekette babaannelerinin yanında okul okuyorlar buraya getiremedik. Burada bir tene çocuğumuz oldu.1 yaşında, burada çocuğumuza bakacak bakıcı bulamadık. Bende çocuğuma bakmak için işimden istifa edip gelmek zorunda kaldım. Şimdi buradayım, iki çocuğum memlekette kaldı. İki çocuğum altı yıl boyunca okul dönemlerinde hem annesiz hem de babasız kalacak. Annesi okula gittiği zaman kızım sabahın altısında uyanıyor, kucağıma alıyorum, durmuyor. Bende sabahın erken saatlerinde parka getirmek zorunda kalıyorum. Karnını doyuruyorum, altını temizliyorum eve gidiyorum evde yemek yapıyorum. Hayatımız çok zorluklarla geçiyor. 6 yıl değil de, 2 yıl olsa veya 3 yıl olsa bir şekil yaparsın alışırsın. Ama dile kolay tam 6 yıl. Nasıl geçecek bilemiyorum. Veya eş durumu gelse en azından memleketimize gitmiş olsak babaannesi var halası var yani bakacak çok kişi var. Burası küçük bir ilçe olduğu için burada bakıcı bulamıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. “Antalya’da iş yapmak için kredi aldım, ödeyemiyorum” Yusuf Babacan ise yaşadıklarını şöyle anlattı: ”Ben Antalya’da kendimi bildim bile çiftçilikle uğraşıyorum. Tabi çiftçi olup da boş durmak olmuyor. Antalya’da yeni yapmış olduğum kapalı 4-5 tane seralarım var. Bunları kurmak için kredi çektim. Eşimin ataması sebebiyle işimi gücümü bırakıp buraya geldim. Haliyle kredi taksitlerimi ödeyemez duruma geldim. Devletimizden şunu istiyoruz: Allah razı olsun eşlerimiz buraya atandı devlet memuru oldu. Eşlerimiz buraya geldiler ve 6 yıl bir tarafa gidemeyecekler. Bizim gibi mağduriyet yaşayan öğretmen eşleri için bir çözüm yolu bulunmasını talep ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi çocuk devamlı kucağımızda. Akşama kadar parklarda eşlerimizin gelmesini bekliyoruz. Çocuklarımız bırakıp işimizin başına gitsek bu defa çocuğa bakıcı tutmak zorundayız. Hadi bu bakıcı olmayan ilçede bakıcı buldum diyelim. Bu sefer de çocuk annesinden ayrı babasından ayrı kalmak zorunda. Bu da çocuklarımızın psikolojisini inanılmaz etkiler. Yetkililere sesleniyoruz: en azından evli çiftler için eş durumundan atama olsa, herkes rahata kavuşur. Son olarak ta yetkililere sesleniyoruz: sesimize kulak verin ve bir an önce tüm Türkiye’deki sözleşmeli öğretmen için yeniden bir düzenleme yapın."