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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Zorla bindiği otomobilin sürücüsünü bıçakla öldürdü - BURSA Haberi

Zorla bindiği otomobilin sürücüsünü bıçakla öldürdü - BURSA Haberi

- Şüphelinin adliyeye sevkiZorla bindiği otomobilin sürücüsünü bıçakla öldürdü - Bursa 'da arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı, kaçmak için zorla bindiği otomobilin yakıtı bitince sürücüyü bıçakladı - Yaralı sürücü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan zanlının, kaçmak amacıyla zorla bindiği otomobilin yakıtı bitince bıçakladığı sürücü hastanede öldü.Alınan bilgiye göre, Çalı Mahallesi'nde Servet K. (30) ile Utku Ö. (32) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arkadaşını bıçakla yaralayan Servet K, yoldan geçen Serdar Kekili'nin (31) otomobilini zorla durdurdu.Otomobile binerek sürücüden olay yerinden hızla uzaklaşmasını isteyen zanlı, bir süre sonra aracın yakıtı bitince Kekili'yi de bıçakladı.112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kekili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis ekiplerince bulunduğu ikametgahta gözaltına alınan Servet K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hastane 

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