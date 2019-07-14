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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Zor Mağar'da duman paniği

Zor Mağar'da duman paniği

Yükselen dumanlar

( GAZİANTEP )- Suriye sınırındaki Karkamış’ın karşısındaki Zor Mağar Köyünde yükselen dumanlar korkuttu GAZİANTEP

Tarım Uttu Terör Örgütü Yükselen 


- Gaziantep’in Karkamış İlçesi’nin karşısındaki terör örgütü PYD/PKK’nın elinde bulunan Zor Mağar Köyü civarından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Suriye’nin Cerablus ile Aynel Arap ilçeleri arasında yer alan terör örgütü PYD/PKK’nın elindeki Zor Mağar Köyü’nden dumanlar yükseldi. Önce operasyon zannedilen dumanların daha sonra tarım arazilerindeki yangından kaynaklandığı belirlendi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, sınırın Türkiye tarafından da çıplak gözle görüldü.
Yangın bir süre sonra kendiliğinden söndü.
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