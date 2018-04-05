Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak ve Bartın'daki kazalar mobeselere böyle yansıdı İzle

Zonguldak ve Bartın'daki kazalar mobeselere böyle yansıdı İzle

ZONGULDAK

Güzergah Trafik Kuralları Mobese Görüntüleri Ticari Araç Mobese Kameraları 

-- Zonguldak'taki kavşakta iki aracın çarpışması
-- Araçların bir süre beklemesi
-BARTIN
-- Araçların kafa kafaya çarpışmaları
-- Savrulmaları, hafif ticari aracın refüje çarparak durması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak ve Bartın'da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, meydana gelen trafik kazalarının mobese görüntülerini paylaştı. "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar yaşanmazdı" başlığı ile paylaşılan kaza görüntüleriyle trafik kuralları hatırlatılıyor. Zonguldak Valiliği önünde gece saatlerinde meydana gelen kazada iki farklı güzergahtan gelen araçların çarpışması yer alıyor. Maddi hasarla sonuçlanan kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken sürücülerin bir süre kazanın şokunu atlatamadığı görülüyor. Bartın'da kavşakta meydana gelen kazada ise iki farklı güzergahtan gelen araçlar kafa kafaya çarpışıyor. Metrelerce savrulan her iki araç refüje ve bariyerlere çarparak duruyor. Öte yandan hafif ticari araç ile çarpışan otomobil kavşakta ters dönerken kazada 7 kişi yaralandı.
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı