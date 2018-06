Zonguldak Valisi Çınar'dan mutlu haber “Yüzlerini de yıkadılar, durumları iyi. Birazdan inşallah çıkaracaklar. Her şey normal” Video

- Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, dün akşam 19.00 itibariyle meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiye ulaşıldığını ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Maden cağı bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Ahmet Çınar, mutlu haberi gazetecilere verdi. Vali Çınar, “Yüzlerini de yıkadılar. Her şey normal. Durumları da iyi. Birazdan inşallah çıkaracaklar. TTK’nın Genel Müdürlüğümüzün bu konularla ilgili kazalarla ilgili tahlisiye ekibi Türkiye’nin en iyi, en tecrübeli, en profesyonel ekibi. Herkes işinin başında. Sağlık ekiplerimiz, AFAD müdürlüğümüz zaten TTK Genel Müdürümüzün koordinesinde her şey iyi gidiyor. Çok şükür Allah beterinden saklasın. Her şey normal” ifadelerine yer verdi. Vali Çınar, kazanın oluş sebebiyle ilgili sorulara da, “Onlar teknik konular” diyerek açıklamasını sonlandırdı. Kurtarma çalışmalarının ardından mutlu haber geldi Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında yerin eksi 340 ila 460 kodlarında meydana gelen göçükte kalan 2 işçi tahlisiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından bulundukları yerden kurtarıldı. Recep Yurtseven isimli maden işçisi ile kurumda 2009 yılında işe başlayan Mevlüt Karagöl isimli işçi, 16.00-24.00 vardiyasında çalıştıkları esnada göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sevk edilen sağlık ekibi, polis, AFAD ekibi bekleyişlerini sürdürüyor. Tahlisiye ekibi göçüğün meydana geldiği bölgede arama kurtarma çalışması yaptı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından işçilere sağ ulaşıldı. Olayda yaralanan Ferdi Oral isimli işçi ise Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi.