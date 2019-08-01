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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'taki maden ocağında göçük - ZONGULDAK Haberi

Zonguldak'taki maden ocağında göçük - ZONGULDAK Haberi

- Cenazeden detaylar Zonguldak 'taki maden ocağında göçük - Özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Alper Kıransoy'un cenazesi defnedildi - Kıransoy'un, iki ay önce erken terhisle askerden geldiği ve maden ocağında 10 gün önce işe başladığı öğrenildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisinin cenazesi toprağa verildi.
Kırat Mahallesi Kocaosman mevkisinde özel bir maden ocağında, dün galeri açma çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Alper Kıransoy'un (21) cenazesi yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kemerbaca Hz. Hamza Camisi'ne getirildi.
Burada, Kur'an - ı Kerim okunmasının ardından helallik alındı.Kıransoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.Cenaze törenine, Kıransoy'un yakınlarının yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, siyasi parti ve sendika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Kıransoy'un, iki ay önce erken terhisle askerden geldiği ve maden ocağında 10 gün önce işe başladığı öğrenildi. - OlayKırat Mahallesi Kocaosman mevkisinde, dün özel bir maden ocağında galeri açma çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluşmuş, göçükte Alper ve Volkan Kıransoy (32) ile Mehmet Demirkurt (32) mahsur kalmıştı.Mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarılan işçilerden Alper Kıransoy, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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