Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası Haberi

Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası Haberi

- Kaza yapan araçlardan görüntü

Trafik Kazası Bild Zincirleme Kaza Trol 

-- Polisin tutanak tutması
-- Detaylar

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak'ta bir ay önce sıfır kilometre olarak alınan otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 otomobilde maddi zarar meydana geldi. Kaza, 11.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Uzunmehmet Caddesi üzerindeki Fevkani Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şule K. idaresindeki 33 DA 007 plakalı otomobili ile parktan kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı esnada, yoldan geçen ve bir ay önce sıfır olarak alınan Gülten K. idaresindeki 67 AAV 071 otomobile çarptı. Gülten K. çarpmanın etkisiyle köprü üzerinde park halindeki Ercan A'ya ait 67 NT 766 plakalı otomobile ve 67 ER 400 plakalı resmi araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, araçlar ihbar üzerine olay yerine gelen trafik ekiplerinin tutanak tutmasının ardından olay yerinden kaldırıldılar. (BD-OA-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı