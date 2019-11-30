Zonguldak'ta zincirleme kaza: 5 otomobil birbirine girdi, 4 kişi yaralandı

-Yaralıların ambulansa alınması

-Yaralılara ambulansta müdahale edilmesi

-Polisin kazaya karışan araç sürücülerini araması

-Sağlık görevlisinin olay yerinde başka yaralı olup olmadığını sorması

-Kazaya karışan otomobilin yoldan itilerek kaldırılmaya çalışılması

-Yoldaki cam kırıklarının temizlenmesi

-Kaza yerinden genel görüntü

-Kazaya karışan araçlardan genel görüntü

-Ambulansların olay yerinden ayrılması

-Kazaya karışan araçlardan genel görüntü

-Polisin kaza raporu tutması



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafifi ticari kamyonetin fren yapması ile meydana gelen trafik kazasında 5 otomobil birbirine girdi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Kaza Alaplı-Ereğli Karayolu’nın Kıyıcak Mahallesi plajlar bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Ereğli’den Alaplı ilçesi istikametine seyir eden Erol Yalçın idaresindeki 67 SN 440 plakalı hafifi ticari kamyonetin ani fren yapması ile arkadan gelen Feridun Coşkun idaresindeki 67 SC 444 duramayarak hızla kendisine çarptı. Kazayı fark edemeyen Derya Avşar idaresindeki 67 LG 175 plakalı otomobil, Recep Erarslan idaresindeki 67 LF 659 plakalı otomobil ve Ömer Kabalakal idaresindeki 67 AAJ 446 minibüs peşpeşe çarpışarak kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobillerde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar olay yerine çağırılan iki ayrı ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol otomobillerin kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri yolda başka kaza meydana gelmemesi için önlem alırken, sürücüler arasında kazanın oluş şekliyle ilgili yaşanan tartışma büyümeden sonlandı. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. (VK-OA



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