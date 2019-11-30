Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Zonguldak'ta zincirleme kaza: 5 otomobil birbirine girdi, 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 5 otomobil birbirine girdi, 4 kişi yaralandı

Kaza yeri

Hastane Trafik Kazası Gesi Zincirleme Kaza Avcılık 

-Yaralıların ambulansa alınması
-Yaralılara ambulansta müdahale edilmesi
-Polisin kazaya karışan araç sürücülerini araması
-Sağlık görevlisinin olay yerinde başka yaralı olup olmadığını sorması
-Kazaya karışan otomobilin yoldan itilerek kaldırılmaya çalışılması
-Yoldaki cam kırıklarının temizlenmesi
-Kaza yerinden genel görüntü
-Kazaya karışan araçlardan genel görüntü
-Ambulansların olay yerinden ayrılması
-Kazaya karışan araçlardan genel görüntü
-Polisin kaza raporu tutması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafifi ticari kamyonetin fren yapması ile meydana gelen trafik kazasında 5 otomobil birbirine girdi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Kaza Alaplı-Ereğli Karayolu’nın Kıyıcak Mahallesi plajlar bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Ereğli’den Alaplı ilçesi istikametine seyir eden Erol Yalçın idaresindeki 67 SN 440 plakalı hafifi ticari kamyonetin ani fren yapması ile arkadan gelen Feridun Coşkun idaresindeki 67 SC 444 duramayarak hızla kendisine çarptı. Kazayı fark edemeyen Derya Avşar idaresindeki 67 LG 175 plakalı otomobil, Recep Erarslan idaresindeki 67 LF 659 plakalı otomobil ve Ömer Kabalakal idaresindeki 67 AAJ 446 minibüs peşpeşe çarpışarak kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobillerde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar olay yerine çağırılan iki ayrı ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol otomobillerin kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri yolda başka kaza meydana gelmemesi için önlem alırken, sürücüler arasında kazanın oluş şekliyle ilgili yaşanan tartışma büyümeden sonlandı. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. (VK-OA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı