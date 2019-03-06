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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu 11 kişi gözaltına alındı İzle

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu 11 kişi gözaltına alındı İzle

- jandarma araçları

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

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- Zonguldak'ta okul önlerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler okul önlerinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik soruşturma başlattı. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan Jandarma 12 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonlarda birisi İstanbul’da olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin irtibat halinde olduğu 35 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürdü. Operasyonda 279 uyuşturucu hap, 650 gr esrar, 4 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. (BD-OA-BA-Y)
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