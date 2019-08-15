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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

- Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

- Amatör kamera olay yeri

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Kamera Direksiyon 

-- Hastane detayı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada üç kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Elmacı mevkiinde yaşandı. Kdz. Ereğli'den Zonguldak'a seyir halindeki E.A. idaresindeki 67 TD 194 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü E.A., araçta bulunan B.A. ve M.A. yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. (BD-OA-ÖK-Y)
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