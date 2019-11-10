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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı Video

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı Video

Kaza yeri

İlk Müdahale Trafik Kazası Kırmızı Işık Trafik Polisi Motosiklet Sürücüsü 

-Ambulansın gelmesi
-Yaralılara müdahale edilmesi
-Kalabalıktan detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kırmızı ışıkta durmayan sürücü, kavşakta hareket eden motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan Şenol A. hakimiyetindeki 14 AAF 993 plakalı araç Zonguldak'tan Çaycuma'ya istikamet halinde olan kavşaktaki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü İsa Ç. ve arkasında bulunan Güllü Ç. otomobilin çarpması ile yere düştü. Olayı görenler 112 Acil servisi ve trafik polisini arayarak yardım istedi. Çaycuma itfaiyesi de olay yerine destek olarak istendi. Araç sürücüsü ve motosiklette bulunan 2 kişi de olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.
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