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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Zonguldak'ta trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Olay yeri

Jandarma Trafik Kazası Hayvan Barınağı Hayvan Trol 

-Kazaya karışan araçlar
-Polis ve jandarma ekipleri
-Ters dönen araçtan görüntü

( ZONGULDAK -HD) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri ters döndü. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu hayvan barınağı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre Zonguldak'tan Ankara istikametine seyir halindeki Muhammet T. idaresindeki 67 AK 130 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçerek Mehmet A. (27) idaresindeki 06 YGM 34 plakalı panelvan araca çarparak ters döndü. Kazada araçta sıkışan yaralıları olay yerine gelen AFAD ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Anıl B. (18), Sergen T. (21) ve Muhammet T. (36) BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Panelvan aracın sürücüsü Mehmet A., Şaban Ş. (34) ve Ercan A. (50) tedavileri yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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