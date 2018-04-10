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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Zonguldak'ta teknopark protokolü imzalandı

Zonguldak'ta teknopark protokolü imzalandı

Toplantıdan görüntü

İmza Töreni Misyon Teknoloji Teknopark Allah 

-Vali Ahmet Çınar konuşma
-Protokol imzalanması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Ar-Ge ve katma değer katkısı sağlayan, bilim insanlarının istihdam edilmesinde önemli bir yere sahip olan Zonguldak Teknopark’ın protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Ticarert Sanayi Odası ve Zonguldak Valiliği iş birliğinde Sanayiye büyük ölçüde Ar-Ge ve katma değer katkısı sağlayan, bilim insanlarının istihdam edilmesinde önemli bir yere sahip olan Teknopark’ın protokolü Zonguldak Valiliği’nde düzenlenen törenle ile imzalandı. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar önderliğinde gerçekleştirilen imza töreninde Teknopark’ın kurulumunda ve faaliyetlerinde önemli role sahip olacak olan Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Ticaret Sanayi Odası, Çaycuma Ticaret Sanayi Odası, Ereğli Ticaret Sanayi Odası, Alaplı Ticaret Sanayi Odası ve Devrek Ticaret Sanayi Odası Başkanları yer aldı. Törende konuşan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Teknopark’ın Zonguldak’a hayırlı olmasını diledi. Heyecanlı ve ümitli olduklarını ifade eden Çınar, “Üniversite ile birlikte bu şehre hizmet noktasında iş birliği yapacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Bunun en büyük örneklerinden birisi bugün kurulumu yasal anlamda gerçekleşti ilanı yapıldı. Teknoparklarla ilgili imza törenimiz var. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Teknoparklar şirket hükmünde kuruluşlar ticari faaliyet yapabilen kuruluşlar ama burada asıl yüklendikleri misyon fonksiyonları üniversitenin o şehirdeki sanayicilerle, işletmelerle iş bilirliği yapmak suretiyle üniversite akademisyenlerinin bilgi birikimlerinin somuta, tekniğe, teknolojiye, üretime katkı sağlaması, dönüştürülmesi faaliyetlerinin merkezi olmak. Her yerde buna çok ihtiyacımız var. Bu bilgi çağında üniversitelerimizin sadece öğrenci yetiştirmek bilimsel verileri arttırmak değil ama o bilgilerin somuta, teknolojiye, sanayiye, ekonomiye kazandırılması esas olmalıdır. Bu şekilde olursa hem insanlığa daha faydalı bir sonuç çıkar hem de ekonomimiz güçlenir. Heyecanlıyız hem hocalarımızdan hem iş adamlarımız, işletmelerimiz, sanayicilerimizden çok şey bekliyoruz. Bu birlikteliğin bugün inşallah başlangıcı olsun istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün katılımcılarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından Teknopark protokolü imzalanarak toplu fotoğraf çektirildi. (SÖ-OA
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