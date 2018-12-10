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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak’ta tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak’ta tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

ALAPLI JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA BAĞLI EKİPLER ADLİYEYE TEFECİLERİ GETİRMESİ

Asad Jandarma Lyon Ziynet Eşyası Tefecilik 

-ADLİYE ÖNÜNDEN GÖRÜNTÜLER

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta jandarma ekipleri, tefecilik yaptığı ileri sürülen 9 şüpheli, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçelerinde tefecilik yaptığı ileri sürülen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay boyunca şüphelileri teknik takibe alan ekipler, 3’ü kadın 8 şüpheli hakkında operasyon başlattı. Operasyonda 25 milyon değerinde tapu, çek ve senet ele geçirildi. Yine operasyon kapsamında 80 bin liralık ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden birine ait evde ise çelik kasada kavanoz içerisinde saklanan mendil ele geçirildi. Mendilin FETÖ’nün elebaşına ait olduğu değerlendirilirken FETÖ’ye ait kitaplar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Alaplı Adliyesi'ne sevk edildi.
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