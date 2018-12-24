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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak’ta ‘tarihi eser’ operasyonu: 6 tutuklama İzle

Zonguldak’ta ‘tarihi eser’ operasyonu: 6 tutuklama İzle

Adliyeye girişler ve çıkışlar

Emniyet Müdürü Adli Kontrol İslam Tarihi Eser Kaçakçılığı Kışla 

-Adliyeden detaylar

( ZONGULDAK )- İlçe Emniyet müdürü ‘tarihi eser’ operasyonunda tutuklandı ZONGULDAK

- Zonguldak’ta ‘tarihi eser’ operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 11 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç gün önce tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç’ın da bulunduğu 11 şüpheli, dün sabah saatlerinde Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından Çaycuma İlçe Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden N.A. (70) Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edildiler Cumhuriyet Savcılığı’nda ifadeleri alınan zanlılar Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, Tayfun A., Ersan S., Cengiz İ., Halil T., Mehmet Sait K., Ö.S, L.K., E.Ç., H.K. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, Tayfun A., Ersan S., Cengiz İ., Halil T., Mehmet Sait K., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.S, L.K., E.Ç., H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen Helenistik, Roma, Yunan, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke, heykel figürü, heykelcik, obje, pişmiş toprak kap, kolye ve yüzük gibi tarihi eserlere el konularak Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç ve şoförünün de arasında bulunduğu bir grup “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurarak İzinsiz Kazı ve Sondaj” yapmaları üzerine KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen projeli çalışma kapsamında gözaltına alınmıştı.
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