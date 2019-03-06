- Zonguldak'ta sis görüş mesafesi 20 metreye düştü Haberi

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak Ereğli yolunda etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Zonguldak'ta saatlerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava gün boyunca devam etti. Zonguldak Ereğli yolunda yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düşerken araç sürücüleri trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren kenti terk edeceği öğrenilirken sıcaklıkların yarından itibaren 4 ila 6 derece yükseleceği öğrenildi. (SÖ-SÖ-

