Zonguldak'ta silahlı kavga kamerada

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( ZONGULDAK )- Çatışma anı saniye saniye amatör kamerada ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir eğlence merkezinde sabah saatlerinde silahlı kavga çıktı. Çatışma anı saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Kdz.Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde bulunan eğlence merkezinin çıkışında yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan kavgada silah da kullanıldı. Silahtan çıkan kurşun kavgaya karışan bir kişiye isabet etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayın faillerini arıyor. Öte yandan silahlı saldırı anı saniye saniye bir amatör kameraya yansıdı.

