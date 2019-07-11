Zonguldak’ta şiddetli yağış sonrası yolla göle döndü

- Zonguldak'ta aniden bastıran şiddetli yağmur yolları göle çevirirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent merkezinde şiddetli yağış etkili oldu. Kent merkezinde tır parkı mevkisinde biriken sular yollara doldu. Kozlu Sahil yolunda da alt yapı çalışmalarıyla birlikte tek şeride düşen yolu su bastı. Su basan yolda araçlar kontrollü ilerlerken, ekiplerin su basan yollarda mazgal temizleme çalışması yapması bekleniyor.
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