Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Zonguldak’ta şiddetli fırtına etkili oldu Haberi

Zonguldak’ta şiddetli fırtına etkili oldu Haberi

- Limandan detaylar

Hava Sıcaklığı Şiddetli Fırtına Su Baskını Şiddetli Yağış Şiddetli Rüzgar 

-- Dalgalar
-- Tekneler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Zonguldak’ta geceden bu yana etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Batı'dan 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Şiddetli rüzgarla birlikte aralıklarla şiddetli yağmur da etkili oldu. Oluşabilecek fırtınaya karşı çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi konularda vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Kent merkezinde hava sıcaklığı ise 8 dereceye kadar düştü. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yağışların Pazar akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı