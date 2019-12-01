Zonguldak’ta şiddetli fırtına etkili oldu Haberi

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Zonguldak’ta geceden bu yana etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Batı'dan 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Şiddetli rüzgarla birlikte aralıklarla şiddetli yağmur da etkili oldu. Oluşabilecek fırtınaya karşı çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi konularda vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Kent merkezinde hava sıcaklığı ise 8 dereceye kadar düştü. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yağışların Pazar akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



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