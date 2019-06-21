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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak'ta sel...Aşırı yağışlar nedeniyle evleri su bastı, köprü ve yollar hasar gördü

Zonguldak'ta sel...Aşırı yağışlar nedeniyle evleri su bastı, köprü ve yollar hasar gördü

bölgeden detay

Jandarma 

-sel suları ve derelerden detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ır Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık ve Kızılca köylerinde sel etkili oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı evlerin girişlerini su bastı. Köprü ve yollarda hasar oluştu. Bakırlık köyünde Serpil Demirci ve ailesi iki katlı evinin üst katına çıkarak sel sularından kurtuldu. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor. Sel sularının da çekilmeye başlamasıyla birlikte aile evinde kalmak istediğini belirtti.

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