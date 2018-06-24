Zonguldak'ta sağanak Haberi

- Zonguldak Limanı'nın çamurlu sudan kaynaklanan kirlilik görüntüsü - Kentte sağanak yağışın derelere taşıdığı çamurlar, Zonguldak Limanı'nı kahverengine boyadıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta etkili olan sağanağın derelere taşıdığı çamurlar, kıyı şeridindeki deniz suyunu kahverengine bürüdü.Kentte dün aralıklarla etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden akan Üzülmez Deresi'nin döküldüğü limanda, derenin getirdiği çamurlu sudan kaynaklanan kirlilik oluştu.Dereden yağmurla birlikte akan çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından denizin kıyı bölgeleri de çamur rengine döndü.Ilıksu Plajı yakınında bulunan dereden Karadeniz'e akan çamurlu su da deniz yüzeyini kahverengiye bürüdü.Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte, gün boyunca hafif yağışın etkili olması bekleniyor.