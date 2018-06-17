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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı Haberi

Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı Haberi

- Yaralıların hastaneye getirilmesi

Hastane Direksiyon 

-- Acil önünden görüntü
-- Detaylar
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-TAKİP: AA

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Çatalağzı Beldesi Üç yol ağzı mevkinde meydana geldi. 41 HL 698 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 49 yaşındaki Erdoğan Nalbant ve 40 yaşındaki Salim Bayramoğlu, yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Nalbant ve Bayramoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Erdoğan Nalbant ve Salim Bayramoğlu'nun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşma başlatıldı. (BD-SÖ-
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