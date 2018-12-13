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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yolun bir kısmı çöktü

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yolun bir kısmı çöktü

Heyelan alanında görüntü

-Heyelanın oluşu görüntü
-Hasan Ziya ile röp
-Ev sahibi Nizami Altunpete ile röp
-Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta, bir kaç gündür etkili olan yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir kısmı göçerek 150 metre aşağıdaki evin duvarına dayandı. Heyelan, akşam 18.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Florya Sokak üzerinde meydana geldi. Yağmurla birlikte toprağın yumuşaması sonucu, mahalle arasındaki yolun altındaki yamaçta heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yolun bir kısmı çökerek yaklaşık 150 metre aşağıdaki Nizami Altuntepe'nin evinin duvarına kadar yanaştı. Mahallelinin haber vermesiyle AFAD ekipleri çöken yolda incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Ev sahibi Nizami Altuntepe; "TOKİ hafriyatını yoldan aşağıya dökmüş. Bu sıralarda yağmurda çok yağdı. Yağmur suları da toprağa yumuşattı galiba sonrada heyelan oluştu. Şuan evimde herhangi bir zarar yok. AFAD yetkilileri evde oturmamamızı istediler. Yarın gelip bakacaklarını söylediler" dedi.
Olay yerinden geçen mahalle sakini Hasan Ziya ise; "TOKİ'den gelen hafriyatın buraya döktürülmesi nedeniyle bu heyelan meydana gelmiştir. Heyelan akşam saat: 18.00 civarında meydana geldi. Bildiğim kadarıyla can kaybı yok sanırım. Ama aşağıdaki evin kıyısına kadar dayandı sanırım toprak. Meyve ağaçları ziyan oldu. Tahmini 150 metre aşağı kadar göçtü" dedi.

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